اعتماد 444,109 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه بلغ إجمالي ما تم اعتماده لمحافظة بورسعيد حوالي 444,109 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2023 / 2024، حيث تتضمن برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وبرنامج الأمن والإطفاء، واستكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين.

وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن مشروعات الخطة الاستثمارية تتماشى مع خطة البرامج والأداء المحددة والمرتكزة على الأسس والمعايير التي تم وضعها بناء على رؤية مصر 2030 وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضا المواطن.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت المشروعات المختلفة التي تدعم خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وتعمل على الارتقاء بالخدمات على كافة الأصعدة، لافتا أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، لتحقيق الواجهة الحضارية التي تتماشى مع المشروعات القومية.