اصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم الجمعة، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بقرية سدس فى اتجاه مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بقرية سدس فى اتجاه مركز الفشن جنوب المحافظة .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف ليلي أحمد محمد 55 سنة، مصابة باشتباه كدمات بالضلوع، مؤمنة أحمد عبد العظيم 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالضلوع، محمد حمزه أحمد 25 سنة، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم ليلي محمد حمزة 3 سنوات، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، دعاء حمزه فاروق 41 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.