ارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، ارتفاع في درجات الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، مع وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالنهار، بعض تعرض المحافظة الليلة إلى أمطار خفيفة ومتوسطة في بعض الأماكن مع وجود شبورة مائية في الساعات الأولي من صباح اليوم على طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، وأصبحت الشمس ساطعة، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 16 درجة والعظمى 28 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس مائل للحرارة.

رياح نشطة على الإسماعيلية

كما يشهد حالة الطقس اليوم بالإسماعيلية نشاط خفيف للرياح، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع طقس دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا، مع وجود شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية.

ارتفاع في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة صباحا قد تكون متوسطة فى الصباح الباكر على مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة صباحا على مناطق من الفيوم وبنى سويف.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 72 درجة والصغرى 15، والإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 28، وبورسعيد الصغرى 15 والعظمى 23 والسويس الصغرى 15 والعظمى 27، والعريش الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.