اليوم السابع
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ارتفاع عدد فروع توثيق الشهر العقارى المميكنة لـ578 فرعا بينها 153 تعمل مساء

الجمعة، 29 مارس 2024 05:00 ص
ارتفاع عدد فروع توثيق الشهر العقارى المميكنة لـ578 فرعا بينها 153 تعمل مساء المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أكد التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل، والذى يرصد أهم مؤشرات الأداء في قطاعات الوزارة المختلفة، ارتفاع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 578 فرع على مستوى الجمهورية في عام 2023، بعدما كانت عددها 79 فرع مميكن فقط في عام 2014.

وبالنسبة لفروع التوثيق المميكنة التي تعمل في الفترة المسائية فقد بلغ عددها في 2023 الى 153 فرع.

ميكنة الشهر العقارى
ميكنة الشهر العقارى

 

وكان التقرير السنوي لوزارة العدل أكد على أن إجمالي عدد المعاملات في الشهر العقارى والتوثيق بلغ ما يقرب من 330 مليون و262 ألف و483 معاملة من بينها 870383 معاملة تم اجرائها في 135 فرع توثيق خلال الفترة المسائية.

كما تم استحداث 69 فرع توثيق جديد تابع للشهر العقارى والموزعة كالتالى 13 في القاهرة و9 بالجيزة و7 بالدقهلية و7 بالإسكندرية و7 بالشرقية و4 بالبحيرة و3 بسوهاج وفرعين في كل من محافظات جنوب سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح والمنوفية وفرع واحد في كل من المنيا والبحر الأحمر والفيوم والغربية ودمياط وقنا والاسماعيلية وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.

وبلغت إجمالي عدد مشروعات رفع الكفاءة وفروع التوثيق المستحدثة الخاصة بالشهر العقاري 110 مشروع بينها 46 مشروع في الوجه البحري، و21 مشروع بالوجه القلبى و 34 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و9 مشروعات بمدن القناة وسيناء.

معاملات الشهر العقارى
معاملات الشهر العقارى

 







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