إيطاليا ترفع درجة الحذر ضد الإرهاب فى الجمعة العظيمة وعيد الفصح

فاطمة شوقى

كثفت السلطات الإيطالية إجراءات الحذر والمراقبة ضد الإرهاب في جميع أنحاء البلاد ، كما فرضت شددت الضوابط والمكافحة على المطارات والمحطات وخاصة حول الفاتيكان، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وتم تكثيف إجراءات المراقبة ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد الواقعة عبر جبال الألب، وعلى الرغم من هطول الأمطار، مثل السنوات السابقة، جاء السياح الذين يأتون لقضاء عطلة عيد الفصح في إيطاليا.

وبعد الهجوم الذي وقع في موسكو، والذي أعلن داعش مسؤوليته عنه، قامت إيطاليا، بعد فرنسا، برفع مستوى التأهب أيضًا. أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف أعمال المراقبة والمراقبة، خاصة مع حلول أسبوع الآلام، مع إيلاء اهتمام أكبر لأماكن التمركز والعبور والأهداف الحساسة.

وستكون المخابرات أيضًا مسؤولة عن مراقبة الموقع لتحديد المواقف الخطرة على الأراضي الوطنية.

ومن المقرر اتخاذ إجراءات استثنائية في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبالإضافة إلى المحطات والمطارات، ستتركز الضوابط بشكل رئيسي في الفاتيكان يومي الجمعة العظيمة وأحد عيد الفصح.

ولكن أكثر ما يقلق روما، أكثر من وقوع هجوم إرهابي، هو احتمال عودة الحرب إلى أوروبا.

