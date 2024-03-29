إعلام إسرائيلي: مقتل جندى وتسجيل 8 إصابات جراء حادث خطير فى غزة

كتب محمد شعلان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ بركان نحو ثكنة برانيت على الحدود مع لبنان، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بمقتل جندي وتسجيل 8 إصابات إحداها ميؤوس منها جراء حادث خطير في قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.