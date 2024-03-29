إعلام إسرائيلى: نتنياهو يسمح لرئيس الموساد بالعودة للدوحة لمواصلة صفقة تبادل

كتب محمد شعلان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسمح لرئيس الموساد بالعودة إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى صفقة تبادل في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.