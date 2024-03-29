أوتشا تدعو لإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة

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دعا مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، لإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة مع تداعى النظام الصحي.



وأوضح "أوتشا" - فى تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعى (إكس)، أن العقبات لا تزال تمنع تدفق الإمدادات الإنسانية فى جميع أنحاء غزة، وكما قال كبير مسؤولى حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة إن "هناك قناعة بأن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب فى القطاع".



ووصف المكتب تسليم المُساعدات الأساسية بأنه بمثابة "مسار عقبة وحشي"، داعيًا إسرائيل إلى إنهاء القيود.



فيما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن النظام الصحى فى غزة "بالكاد يصمد" بعد أكثر من خمسة أشهر من القصف الإسرائيلي.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن 10 فقط من أصل 36 مستشفى تعمل الآن بشكل جزئى فى القطاع، وفقا لما ورد على الموقع الرسمى للامم المتحدة.

وأشار تيدروس إلى أن مستشفى الأمل فى مدينة خان يونس الجنوبية أغلق أبوابه يوم الثلاثاء، بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن القوات الإسرائيلية أجبرت الفرق الطبية والمرضى على الإخلاء.



ويواجه حوالى 1.1 مليون شخص فى غزة "مستوى شديدًا من انعدام الأمن الغذائي"، ولا يوجد بديل لنقل المساعدات على نطاق واسع عن طريق البر، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يواجهون احتمال انتشار المجاعة على نطاق واسع فى الشمال.