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أسامة الأزهرى: الحب يطفئ نيران الكراهية وينبت المشاعر بمعاني الحياة

الجمعة، 29 مارس 2024 02:31 م
أسامة الأزهرى: الحب يطفئ نيران الكراهية وينبت المشاعر بمعاني الحياة أسامة الأزهرى
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن الحب هو الذى يطفئ نيران الكراهية وهو الذي ينبت معاني الحياة، قائلا: "الحب هو الذي ينبت معاني الحياة ويملأ مشاعرك بالامتنان ورد الجميل لمن أكرمك".

وقال أسامة الازهري، خلال تقديم برنامج "من الحب حياة"، المذاع على قناة دي إم سي، إن البشر الآن مشغولين بهموم الحياة وبطلنا كبشر نقرأ الشواهد التي أحاطنا الله بها لنتعلم منها، مشددا على أهمية ترسيخ حفظ المعروف ورد الجميل، واستشهد بقوله النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى اخاك بوجه طلق".

وأوضح أسامة الازهري، أن أقل القليل من المعروف والخير مقدر وموقر بين الناس، حتى الكائنات الأخرى، واستعرض خلال الحلقة بعض الفيديوهات لمواقفة إنسانية قام بها بشر تجاه حيوانات وكائنات بحرية وكانت المفاجئة تفاعل هذه الكائنات مع مواقف الإنسان المحبة والشعور بالامتنان والحب المتبادل.







أسامة الازهري

من الحب حياة

برنامج أسامة الازهري

قنوات المتحدة

البرامج الدينية




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