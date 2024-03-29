أخبار مصر.. هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على بعد 855 كم شمال مرسى مطروح

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إعلان الهيئة القومية للزلازل حدوث هزة أرضية بقوة 5.7 شمال مرسى مطروح وأخر استعدات فريق الأهلى لمبارة سيمبا التنزانى في دورى رابطة الأبطال.

وإلى أهم الأخبار

القومية للزلازل: هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على بعد 855 كم شمال مرسى مطروح

قال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الجمعة، فى الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومترا شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.

جهاز مدينة سفنكس الجديدة يجرى قرعة لتسكين المواطنين بعد توفيق أوضاعهم

قال المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إنه تم إجراء القرعة الأولى لتسكين المواطنين الذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم، وقاموا بسداد الدفعات المقدمة طبقاً للمخطط المعتمد بمساحة 257 فدانًا ضمن القطاع الثاني، وذلك وفقًا لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط.

صندوق النقد الدولى يجتمع اليوم لبحث قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار

يجتمع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ، اليوم الجمعة، لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادى.

الأرصاد: انكسار حدة الموجة الحارة اليوم والعظمى بالقاهرة الكبرى 27 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فترة مساء أمس حتى صباح اليوم شهدت فرصا لسقوط الأمطار نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الأهلى يتحدى سيمبا التنزانى فى سهرة رمضانية مثيرة الليلة بدورى الأبطال

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر ضيفاً ثقيلا على نظيره سيمبا التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة) على ملعب بنجامين مكابا الوطنى فى العاصمة التنزانية دار السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى.



