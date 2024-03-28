وكيل شباب كفر الشيخ: نحرص بمراكز التخاطب على لقاء الأسر للوقوف على حالة كل طفل

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ احتفالية لذوي الهمم، وتضمنت العديد من الفقرات، ومنها فقرات تمثيلية لذوي الهمم، وجرى توزيع شهادات تقدير وجوائز متعددة، بحضورالدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، واللواء دكتور سامر سعيد محمد، وكيل وزارة التنظيم والإدارة، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وعدد كبير من التنفيذيين.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إن مراكز التخاطب وتنمية المهارات بمراكز شباب "كفر الشيخ، قبريط، سيدي سالم" بمحافظة كفر الشيخ، تقدم التدريبات للأطفال من ذوي القدرات، موضحا أن اختيار فريق عمل مراكز التخاطب بمراكز الشباب، يخضع لعقد مقابلات شخصية لاختيار أفضل المدربين المتقدمين لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام للأطفال الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية.

وأضاف محروس: "يحرص المدربون بالمراكز على لقاء أسر الأطفال للوقوف على حالة كل طفل وبحث المشكلات التي تواجه الأسرة في التعامل معهم، كما يساعد المدربون الأطفال على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية التي يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصى، بعد أن كانت عامين أو يزيد، وهذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي، وفى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن فعاليات أكبر مائدة إفطار جماعى لمراكز التخاطب نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بمشاركة 750 مشاركا، وتضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة ترويحية ورياضية وتقديم فقرات غنائية واستعراضية بمشاركة الموهوبين والمتميزين من ذوى الهمم، ومركز شباب قبريط بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومصطفى الحلو، مسئول مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ ولفيف من القيادات التنفيذية.