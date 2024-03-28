كتب: محمد الأحمدى

"والدى فضيلة الشيخ سعد النمر العدوى فى ذمة الله" بهذه الكلمات نعى نجل الشيخ العدوى القارئ بإذاعة القرآن الكريم والده على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأعلنت نقابة القرّاء عن وفاة الشيخ سعد النمر العدوى القارئ بإذاعة القرآن الكريم، اليوم الخميس فى مستشفى العاصمة بالجيزة، بسبب أزمة صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ 4 أيام.

وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من المحبين للشيخ سعد النمر على تقديم العزاء في حين لم يعلن نجله موعد صلاة الجنازة وتشييع الجثمان.