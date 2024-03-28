اليوم السابع
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وفاة الشيخ سعد النمر العدوى القارئ بإذاعة القرآن الكريم

الخميس، 28 مارس 2024 08:52 م
وفاة الشيخ سعد النمر العدوى القارئ بإذاعة القرآن الكريم فضيلة الشيخ سعد النمر العدوى
كتب: محمد الأحمدى

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"والدى فضيلة الشيخ سعد النمر العدوى فى ذمة الله" بهذه الكلمات نعى نجل الشيخ العدوى القارئ بإذاعة القرآن الكريم والده على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

 

وأعلنت نقابة القرّاء عن وفاة الشيخ سعد النمر العدوى القارئ بإذاعة القرآن الكريم،  اليوم الخميس فى مستشفى العاصمة بالجيزة، بسبب أزمة  صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ 4 أيام.

 

وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من المحبين للشيخ سعد النمر على تقديم العزاء في حين لم يعلن نجله موعد صلاة الجنازة وتشييع الجثمان.

 
وفاة الشيخ سعد
وفاة الشيخ سعد
 
 






نقابه القراء

القران الكريم

سعد النمر العدوى



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