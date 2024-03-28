اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الصحة اليمنى: نحتاج لدعم دولى كبير لتقديم الرعاية للمهاجرين

الخميس، 28 مارس 2024 07:00 ص
وزير الصحة اليمنى: نحتاج لدعم دولى كبير لتقديم الرعاية للمهاجرين وزير الصحة العامة والسكان اليمنى قاسم بحيبح
أ ش أ

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قال وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح، إن هناك ضرورة لتقديم دعم كبير لليمن للمساعدة في توفير الرعاية للمهاجرين الوافدين إلى البلاد خاصة من أفريقيا.

وشدد خلال مشاركته في اللقاء التشاوري الذي نظمته منظمة الهجرة الدولية في العاصمة المؤقتة عدن وأذاعت تفاصيله قناة الفضائية اليمنية، على ضرورة الإسهام الفعال من كل المنظمات الدولية ودعم وتقديم الرعاية الصحية لهؤلاء المهاجرين، موضحاً أن النظام الصحي في البلاد يواجه ضغطاً غير عادي نتيجة الخدمات التي يقدمها للمهاجرين المتدفقين على البلاد من القرن الأفريقي .

ولفت وزير الصحة إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمة لتحقيق الفائدة المرجوة للجميع، مضيفاً أن الخدمات تقدم بشكل اعتيادي لهم رغم شحة الإمكانات في ظل الظروف الراهنة في البلاد







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قاسم بحيبح

افريقيا

هجره غير شرعيه




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