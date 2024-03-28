"وزير الدولة للإنتاج الحربي" يتفقد خمس شركات تابعة

كتب زكى القاضى

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لعدد من الشركات التابعة للوزارة والمتواجدة بمنطقة حلوان وهي شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال هذه الجولة التفقدية الوقوف على انتظام سير العمل بشركات (حلوان للمسبوكات، حلوان للصناعات غير الحديدية، حلوان للصناعات الهندسية، حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات) ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوزارية التى أصدرها خلال الزيارات السابقة لها سواء الزيارات المُخططة أو المفاجئة، حيث تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركات الخمس وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال شهر رمضان المبارك شهر العمل والتقوى.

وأكد الوزير "محمد صلاح" خلال الجولات التفقدية للشركات الخمس على إيمانه بأن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها، حيث قام السيد الوزير خلال جولته بالشركات (مصانع 9، 63، 99، 909، 999 الحربية) بالتعرف على أبرز البيانات والمعلومات المتعلقة بمعدلات الإنتاج والأداء بهذه الشركات خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي.



