وزير الاتصالات لـ اليوم السابع: زيادة متوسط سرعات الإنترنت بمصر 64 ميجابات/ث

كتبت هبة السيد

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيادة متوسط سرعات الانترنت بمصر 64 ميجابات/ث خلال الشهر الجاري وفقا لتقرير شركة أوكلا العالمية، مقارنة ب 5.6 ميجابايت/ث عند بدء تنفيذ استراتيجية تطوير الانترنت منذ 5 سنوات.

وقال الدكتور عمرو طلعت في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تكلفة خطة تطوير الانترنت والبنية التحتية للاتصالات وصلت إلى نحو 100 مليار جنيه خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن مصر هي الأولى بمتوسط سرعات الانترنت في القارة وفقا لتقرير أوكلا.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تعمل أيضًا على ثبات الخدمة ونشرها إلى جانب زيادة سرعات الانترنت، حيث تنفذ الشركة المصرية للاتصالات مشروعات لإحلال كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس في جميع المحافظات والمدن ومشروعات حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى والبدء بالاعداد للمرحلة الثانية.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى، وذلك فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

وقامت الوزارة بمد 267 قرية بكابلات الألياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة للمواطنين بالقرى؛ ليصل الإجمالى إلى 344 قرية بالمرحلة الأولى بإجمالى 686 ألف منزل، و2000 مبنى خدمات حكومية، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إنشاء وتطوير1367 برج محمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات بقرى حياة كريمة.