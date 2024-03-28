وزيرة العدل النمساوية: مستقبل دول غرب البلقان يكمن فى الاتحاد الأوروبى

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كدت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش اليوم الخميس، أن مستقبل دول غرب البلقان يكمن في الاتحاد الأوروبي كجزء من الأسرة الأوروبية .. مشيرة إلى أن النمسا تواصل دعمها لهذه الدول.

وقالت وزيرة العدل - في ختام جولة قامت بها إلى كل من صربيا والجبل الأسود وكوسوفو، إنه سيتم زيادة التعاون القضائي وستكون هناك اتفاقيات متماثلة مع جميع دول غرب البلقان الست.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل التوقيع على مثل هذه الاتفاقات مع وزارات العدل في البوسنة والهرسك وألبانيا ومقدونيا الشمالية .. موضحة أن الهدف هو تعزيز سيادة القانون والسلطة القضائية المستقلة ومكافحة الفساد.

وشددت زاديتش - التي ولدت في توزلا (البوسنة والهرسك) عام 1984 وهربت إلى النمسا مع عائلتها خلال حروب البلقان في التسعينيات - أن النمسا ستواصل دعم دول غرب البلقان كشريك موثوق به في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي.