وزيرة البيئة تبحث مع نقيب الصحفيين التعاون فى دعم الصحافة البيئية

كتبت منال العيسوي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين لبحث سبل التعاون الثنائي في دعم الصحافة البيئية ونشر الوعي بقضايا البيئة، وذلك من خلال توثيق التعاون في مجال بناء القدرات للصحفيين في مجال البيئة ودعم جائزة الصحافة البيئية.

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء بالتعاون مع نقابة الصحفيين ، مؤكدة على أهمية توسيع قاعدة العائلة البيئية في مصر، على مختلف المستويات المجتمعية والعلمية والعملية، متضمنة الصحافة البيئية، في ظل أهمية ملف البيئة محليا واقليميا وعالميا، وارتباطه بمختلف مجالات التنمية، وتأثيره على مختلف مناحي الحياة، مشيرة إلى أهمية استكمال التعاون في بناء القدرات للصحفيين المتخصصين في مجال البيئة وغير المتخصصين ليكونوا أكثر معرفة بملف البيئة وتطوراته، بما يمكنهم من توصيل الرسائل والمعلومات الصحيحة للمواطن حول القضايا البيئية وطرق التعامل معها.

وشددت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن صحفيي البيئة هم جزء أصيل من العمل البيئي، وبذلوا جهودا مهمة في تسليط الضوء على القضايا البيئية، وحرصها على توسيع قاعدة الصحافة البيئية في مصر من خلال جذب مزيد من الصحفيين الشباب المهتمين بالملف البيئي بوجه عام والرابطة بين البيئة والمجالات المختلفة الأخرى.

ومن جانبه، أعرب خالد البلشي نقيب الصحفيين عن تطلعه لفتح مساحات جديدة من التعاون بين النقابة ووزارة البيئة خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات، ومنها جائزة الصحافة البيئية ضمن جائزة الصحافة المصرية، لتشجيع الصحافة البيئية في مصر وتسليط الضوء على أهم القضايا البيئية لدعم ملف البيئى، وذلك خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين والذي يتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي ويوم الصحفي في يونيو القادم، وأيضا فتح قنوات جديدة للتعاون مع الوزارة في مجال التدريب على الصحافة البيئية، بما يصقل المهارات الصحفية في الكتابة البيئية، وينعكس على ملف البيئة من خلال تقديم محتوى منضبط حول المفاهيم والقضايا البيئية وطرق التعامل السليم معها.

وقد رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع النقابة في جائزة الصحافة البيئية، وإعداد بروتوكول تعاون لتنفيذ برنامج تدريبي للصحفيين لبناء قدراتهم في مجال البيئة ويكون من أهم مخرجات التدريب تنظيم زيارات ميدانية للمحميات الطبيعية للمتميزين فى هذا التدريب ، كما تلقت وزيرة البيئة الدعوة لعقد لقاء موسع مع عدد من كبار الكتاب والصحفيين بالنقابة لمناقشة أهم القضايا والملفات البيئية.

كما ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد أيضا ما قامت به وزارة البيئة المصرية من جهود فى محفل الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعوة العالم لعدم الإزدواجية فى المعايير وبضرورة مراعاة الحقوق البيئية الفلسطينين والحق في الوصول للموارد الطبيعية في ظل هولات الحرب الحالية على غزة، والدعم الذى يمكن تقديمه من قبل النقابة من خلال تعزيز الشق التوعوي وتقديم الصورة الحقيقية حول الأوضاع البيئية الراهن الناتجة عن الحرب.

وأكدت وزيرة البيئة أن ازدواجية معايير المجتمع الدولي فيما يخص حق الفلسطينين في الوصول للموارد الطبيعية هو تحدي كبير، لذا قدمت مصر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة بنيروبي البيان الوحيد الذي ربط القضية الفلسطينية بالحق في الموارد الطبيعية ووقف التدهور البيئي، وتم تشكيل لجنة علمية من المجتمع المدني والخبراء وممثلي الحكومة لإعداد تقرير حول الأوضاع البيئية الراهنة في فلسطين مدعما بالأرقام، لتقديمه للأمم المتحدة لدعم القضية.