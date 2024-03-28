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هيئة الرعاية الصحية تتعاقد مع العاملين بالهيئة من الفريق الصحي المحالين للتقاعد

الخميس، 28 مارس 2024 11:59 ص
هيئة الرعاية الصحية تتعاقد مع العاملين بالهيئة من الفريق الصحي المحالين للتقاعد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعه الدوري رقم (72)، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واستعرض الاجتماع، مقترح إضافة باب جديد للائحة التدريب للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم 19 لسنة 2023، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة باب جديد لتدريب غير العاملين.

وناقش الاجتماع، تدريب طلبة الامتياز بكليات الطب في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية.

وناقش الاجتماع، مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن قواعد التعاقد مع العاملين بالهيئة المحالين للتقاعد، حيث وافق المجلس على مشروع القرار بشأن التعاقد مع العاملين بالهيئة من الفريق الصحي المحالين للتقاعد لصالح العمل.

وتناول الاجتماع، التشغيل الفعلي للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا في محافظة الأقصر، وفرع المعهد الفني الصحي بسوهاج فرع إسنا، ونقل تبعية المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالطور في محافظة جنوب سيناء، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على ضم وتشغيل المدرستين إلى معاهد رعاية الفنية للتمريض، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات نقل التبعية لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة.

ووافق المجلس، على صرف المكافأة المالية للعاملين بمعهد رعاية الفنية للتمريض التابع لهيئة الرعاية الصحية بالمجمع الطبي الدولي في محافظة الأقصر والمنتدبين من التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2022.

 







الرعاية الصحية

المحالين للتقاعد

الخدمة الطبية

التأمين الصحى الشامل



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