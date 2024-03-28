ننشر مواقيت الصلاة الخميس 28/3/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:29
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:17
موعد صلاة الظهر 11:56 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:26 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:12
وقت صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:00 م
وقت صلاة العشاء 7:15 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:18
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