ننشر مواقيت الصلاة الخميس 28/3/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:29

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:36 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:17

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:12

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:00 م

وقت صلاة العشاء 7:15 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 22: 3

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:18



