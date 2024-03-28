اليوم السابع
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موعد أذان الفجر فى محافظة أسيوط 19 رمضان 2024

الخميس، 28 مارس 2024 11:30 م
موعد أذان الفجر فى محافظة أسيوط 19 رمضان 2024 مأذنة - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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يتساءل الكثير من المواطنين فى محافظة أسيوط، عن موعد أذان الفجر فى اليوم الـ19 من أيام شهر رمضان المبارك، وينشر "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى اليوم الـ19 من شهر رمضان المبارك لعام 2024، فى محافظة أسيوط، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2024 فى محافظة أسيوط والتى حددت مواقيت الصلاة، ومواعيد السحور والإفطار، وبحسب إمساكية شهر رمضان، يؤذن لصلاة الفجر فى محافظة أسيوط فى تمام الساعة 4:25 صباحًا.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وآخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان.







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