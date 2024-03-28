موسكو: نشاط الناتو فى شرق أوروبا والبحر الأسود موجه لصدام محتمل مع روسيا

موسكو (أ ش أ)

وصفت وزارة الخارجية الروسية نشاط حلف شمال الأطلسى الناتو فى شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود، بأنه موجّه لإعداد أعضائه لصدام محتمل مع روسيا.

وذكر بيان للوزارة، على موقعها الرسمي اليوم الخميس، إن توسيع الناتو لقاعدته الجوية فى رومانيا وزيادة قواته فى شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود وفى بولندا ودول البلطيق هو دليل إضافي على أن الأطلسى يواصل العسكرة لصدام محتمل مع روسيا".

وأضاف البيان أن هذا النشاط استفزازي ويؤدي إلى تفاقم التوتر العسكري على طول الحدود الروسية ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا ويهدف إلى إعداد أعضاء الحلف لصدام محتمل مع موسكو"، لافتا إلى أن روسيا ستراقب وتتابع خطوات رومانيا وتُقيم المخاطر الناشئة بناء على خططها العسكرية.

وكانت السلطات الرومانية أعلنت في وقت سابق أنها ستستثمر 2.5 مليار يورو في تحديث قاعدة ميهايل جوجالنيشينو الجوية بمقاطعة كونستانتا لتستوعب 10 آلاف عسكري مع عائلاتهم.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نفي مؤخرا أن تكون بلاده تتحرك نحو حدود دول الناتو، مشيرا إلى أن الحلف هو الذي يتحرك نحو الأراضي الروسية، مشددا على أن موسكو ليست بصدد قتال الحلف، الذي يخوّف شعوب بلدانه من روسيا لابتزاز أموالهم.