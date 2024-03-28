موجز الاقتصاد: سعر جنيه الذهب اليوم الخميس فى مصر 24800 جنيه

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 28-3-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة، منها سعر جنيه الذهب اليوم الخميس فى مصر يسجل 24800 جنيه، و415 مليار جنيه إجمالى التمويل من الخدمات غير المصرفية خلال الربع الأخير لـ2023

سعر جنيه الذهب اليوم الخميس فى مصر يسجل 24800 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24800 جنيه، تزامنا مع ارتفاع لسعر الذهب العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير اليوم قبل صدور بيانات هامة.





وزير قطاع الأعمال يستعرض مشروعات التطوير العقارى بشركات القطاع

في إطار الجولات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة ومتابعة مستجدات الأعمال ضمن خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في جميع القطاعات التابعة، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، بزيارة إلى شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة الدكتور هاني سليمان العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.

رانيا المشاط تجتمع مع السفير القطرى ورئيس مؤسسة "صلتك" لبحث جهود تمكين الشباب

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع طارق بن علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وحسن الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، و فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وعدد من المسئولين من الجانبين، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الصناعة يستعرض مقومات الاستثمار فى مصر مع إحدى الشركات

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية برئاسة / شينول كسرلي اوغلو مدير عام الشركة، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري ومشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و أوزغور بوركوغلو المدير المالي بالشركة والدكتورة/ دينا فلتس مسؤولة الشئون التنظيمية والعلاقات المؤسسية بالشركة.

415 مليار جنيه إجمالى التمويل من الخدمات غير المصرفية خلال الربع الأخير لـ2023

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) وبلغت قيمتها 415.85 مليار جنيه خلال الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023.

السفير الفرنسى يشيد بإجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادى والهيكلى

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، بعد توليه منصبه في مصر كسفير للجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية.

التخطيط: انخفاض معدل النمو السكاني لـ1.4٪؜ يعكس جهود الدولة بمعالجة القضية السكانية

تلقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي وما تم إنجازه من تدخلات على كافة المحاور الخمسة للمشروع وهي محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي، المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.