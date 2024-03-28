منافسات قوية فى الدورات الرمضانية بمدينة بورفؤاد.. فيديووصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لإحدى الدورات الدمضانية التي تنعقد على إحدى الملاعب المفتوحة بمدينة بورفؤاد.

وشهدت الدورة الرمضانية التي نظمها أهالي مدينة بورفؤاد، منافسات قوية بين الفرق المشتركة، وسط روح رياضية وجو يملؤه الحب والمودة.

وتشهد مدينة بورفؤاد، تجمع لأكبر عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي على مائدة السحور تحت شعار "رمضان بيحب اللمة".

ومن جانبه قال محمد غريب، أحد القائمين على تنظيم المائدة، إن فكرة هذا التجمع جاءت من رغبتنا في وجود أكبر عدد من المدينة باعتبارها المدينة الوحيدة في محافظة بورسعيد والتى لها طابع خاص من معرفة الأهالي لبعضهم البعض.

وأضاف محمد عسران، أحد منظمي السحور، أنه تم تنظيم السحور تحت إسم اللاعب الراحل "محمد المصلى"، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضيين.

وأشار صلاح غريب، منظم مائدة السحور، إلي أن هذا التجمع هو العاشر على التوالي للسحور السنوي الذي يتم فيه دعوة كل الأهالي من المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة في مدينة بورفؤاد.