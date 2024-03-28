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"مملكة الدراويش" يعرض أنشودة "عينى لنفسك" لياسين التهامى

الخميس، 28 مارس 2024 04:21 م
"مملكة الدراويش" يعرض أنشودة "عينى لنفسك" لياسين التهامى ياسين التهامى
كتب سمير حسنى

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عرض برنامج "مملكة الدراويش" الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنشودة "عيني لنفسك" للمنشد ياسين التهامي.

ويعرض البرنامج يوميًا الساعة 3:15 عصرًا على قناة الحياة، والساعة 6:15 على القناة الأولى المصرية، ويعرض أيضا عبر منصة وتطبيق ووتش ات، "watch it” ، والذي تستهدف من خلاله "المتحدة" تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" في البرنامج كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.







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