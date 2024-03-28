مقتل 9 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على الناقورة وطيرحرفا جنوب لبنان

بيروت (أ ش أ)

قتل تسعة أشخاص وأصيب عدد آخر إثر غارات إسرائيلية استهدفت بلدتى الناقورة وطيرحرفا جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الخميس، أن الغارة على بلدة الناقورة أدت أيضا إلى تدمير استراحة فضلا عن الأضرار الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه، فيما أسفرت الغارة على طيرحرفا عن تدمير عدد من المنازل المحيطة وإحراق عدد من السيارات، مشيرة إلى أنه تم نقل عدد من الجرحى بينهم امرأة إلى مستشفيات مدينة صور .

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الاستطلاعى الإسرائيلى لا يزال يحلق فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، كما تتعرض أطراف الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة لقصف مدفعي متقطع.