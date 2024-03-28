معبر رفح أبوابه لا تغلق.. دخول 188 شاحنة مساعدات لغزة قادمة من مصر واستقبال مسافرين ومرضي

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح اليوم الخميس، عبور شاحنات تنقل مساعدات لغزة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، ووصول مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد و شاحنات المساعدات اليومية، انه جاري استقبال 41 مصابا وجريحا ومرافقيهم، واستقبال 101 مصريين من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة لمصر، و 245 مسافرا من غزة، و70 طلبة يدرسون خارج غزة.

كما سجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والادوية ومؤن منوعة،ادخال 188 شاحنة بينها 32 شاحنة، من معبر رفح بينها 4 محروقات، و 4 غاز، و28 شاحنة مساعدات ، وتم عن طريق معبر كرم أبو سالم دخول 156 شاحنة لغزة بينها 136 شاحنة مساعدات، 57 مواد غذائية (طرود غذائية)، 36 طحين، 8 ادويه ،2 بامبرز، 3 مواد تنظيف، 2 فرشات، 4 ملابس ، 6 أدوات مطبخ، 1 بطانيات، 2 مواسير، 1 بركسات خيام لوكالة الغوث، 1 براميل، 1 فحم، 8 المستشفى الاماراتي، 4 وجبات إفطار،وقطاع خاص 20 شاحنات تضم 4 أرز، 4 سكر، 3 لحوم، 6 بامبرز، 1 تمر، 1 ملابس، 1 جبنه.

كما تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات لغزة بمطار العريش، ،وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش انه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى حتي اليوم 713 طائرة بينها 578 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين،