مصرع 45 على الأقل فى سقوط حافلة من أعلى جسر بجنوب أفريقيا

محمد جمال - إبراهيم حسان

لقى 45 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب سقوط حافلة من أعلى جسر بجنوب أفريقيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال وزير النقل بجنوب أفريقيا سينديسيو تشيكونجا: "أرسل تعازى القلبية للعائلات المتضررة من حادث الحافلة المأساوى بالقرب من ماماتلاكالا، ونواصل الحث على القيادة المسئولة فى جميع الأوقات مع زيادة اليقظة مع وجود المزيد من الناس على طرقاتنا فى عطلة عيد الفصح".

وستواصل الشرطة تقديم التحديثات مع ظهور جهود الإنقاذ والانعاش، ويجرى التحقيق فى السبب الدقيق للحادث، وفقًا للبيان.

وذكرت هيئة الإذاعة بجنوب أفريقيا فى تقرير سابق اليوم الخميس أن القتلى الـ45 كانوا من المصلين، وقد لقوا مصرعهم بعد أن خرجت حافلتهم عن السيطرة وسقطت فوق جسر واشتعلت فيها النيران على الممر الجبلى بين موكوبانى وماركين فى ليمبوبو.