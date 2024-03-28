اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 05:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 11 وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين بسبب إعصار جامانى بمدغشقر

الخميس، 28 مارس 2024 05:22 م
مصرع 11 وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين بسبب إعصار جامانى بمدغشقر إعصار
أ ش أ

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أفاد المكتب الوطنى لإدارة المخاطر والكوارث بمدغشقر، بمصرع 11 شخصا وإصابة أكثر 7 آلاف آخرين بسبب إعصار جامانى الاستوائى.


وأوضح المكتب، وفقا لما ذكرته قناة (القاهرة الإخبارية)، أن حالات الوفاة جاءت نتيجة غرق 6 أشخاص وتوفى 5 نتيجة انهيار منازل أو سقوط أشجار.


جدير بالذكر أنه تم الإعلان أمس عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 2600 آخرين، وغمر المياه لأكثر من 1200 كوخ والعديد من الطرق والجسور أو دمرت بالكامل، ومن المتوقع أن يغادر الإعصار الجزيرة، مساء اليوم الخميس.


وتتعرض مدغشقر لنحو 30-40 إعصارًا مداريًا سنويًا، خلال موسم الأمطار من أكتوبر إلى مارس، ومثل هذه العواصف غالبًا ما تكون مدمرة للغاية.







إعصار جامانى

مدغشقر

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كوارث




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