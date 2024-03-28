مصرع طفلة دهستها سيارة مسرعة أثناء عبورها شارع الجيش بالمنصورة

الدقهلية - محمد الحبشي

لقيت طفلة مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق، بشارع الجيش بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث دهس طفله اثناء عبورها الطريق بشارع الجيش وسط المدينة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الطفلة رودينا وائل، حيث صدمتها سيارة مسرعة، أثناء عبورها شارع الجيش من شارع مجمع المحاكم.

تم نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة المشتشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتكثيف الجهود وسرعة ضبط السيارة وقائدها.