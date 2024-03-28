مصرع شاب فى العقد الثانى إثر حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي صبى في العقد الثاني من عمره مصرعه، إثر حادث تصادم دراجة نارية، مع سيارة نقل، علي طريق نوب طريف بمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل ووجود متوفى.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الشاب عبدالغني، ع، 27 عاما، مقيم قرية نوب طريف دائرة المركز.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وتم اعادة فتح الطريق وتسير حركة المرور مرة أخرى.