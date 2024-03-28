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مدير أزهر الشرقية يكرم المتفوقين في حفظ القرآن الكريم بمعهد الجديدة الابتدائى

الخميس، 28 مارس 2024 01:49 م
مدير أزهر الشرقية يكرم المتفوقين في حفظ القرآن الكريم بمعهد الجديدة الابتدائى جانب من التكريم
الشرقية - إيمان مهنى

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كرم الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرى، الطلاب المتفوقين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم من تلاميذ معهد الجديدة الابتدائي التابع لإدارة منيا القمح التعليمية.

وحضر حفل التكريم جمع من موجهي وشيوخ المعاهد وأفراد المجتمع المدني من قرية الجديدة وأولياء الأمور وخلال الحفل ألقى رئيس المنطقة كلمة تحدث فيها عن فضل القرآن الكريم وحفظه وتلاوته مناشدا الطلاب بالاهتمام والمحافظة على دوام حفظ القرآن الكريم؛ ليكون لهم نورًا وهداية ويساعدهم على تفوقهم فى دراستهم ودعا لهم بالمستقبل الباهر.







الشرقية

أزهر الشرقية

منيا القمح

معهد الجديدة الازهري




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