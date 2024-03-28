مديرية العمل ببورسعيد تجرى زيارات ميدانية لمتابعة حقوق العمالة غير المنتظمة

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت من خلال مكتب العمل بمدينة بورفؤاد، ندوة توعية وزيارة ميدانية مكثفة لموقع مشروع تطوير ميناء شرق التفريعة ببورفؤاد، والذى يعمل به 600 عامل، والمشروع عبارة عن إنشاء رصيف جديد للحاويات بطول حوالي 900 متر، وعمق حوالي 500 متر لرفع القدرة الاستيعابية لميناء شرق التفريعة، ويتم التنفيذ تحت إدارة مصرية وطنية.

حضر الندوة عدد 27 من العاملين بالمنشأة وعمال تنفيذ المشروع تضمنت مختلف التخصصات الإدارية والفنية والحرفية، حيث تناولت الندوة شرح لإجراءات تفتيش العمل، وحقوق العمال طبقاً لأحكام القانون، وكذلك حقوق العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية للتواجد المستمر بين العاملين بمختلف القطاعات والتوعية بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور الجهات التابعة للمديريات بالمحافظات وتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات للعاملين فى مختلف المنشآت، وتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، ومتابعة تطبيق أحكام القانون بالمنشآت من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف مدير المديرية أن فاتن صالح مدير مكتب العمل أكد خلال الزيارة أثناء لقائه بالعمال على أهمية دور مديرية العمل في تعزيز صلة و روابط العمال وأصحاب الأعمال بمكاتب العمل ومد جسور الثقة المتبادلة والتعاون المثمر لإزالة المعوقات، موجهة الشكر والتقدير لعمال مصر الأكفاء الذين يسابقون الزمن لإنجاز مشروعات مصر القومية ، وقامت بالرد على أسئلة و استفسارات العمال ، بحضور هبة نجيب، وهبة مسعد، مفتشين بالمكتب ، كما تضمنت الزيارة المرور على أماكن ومواقع العمل و مقابلة العمال أثناء عملهم للاطمئنان على أحوالهم والاستماع إلى استفساراتهم والرد عليها.



