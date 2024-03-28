اليوم السابع
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محاضرة بعنوان "المسلات فى مصر القديمة" لطلاب مدرسة الإسلامية الابتدائية بالفيوم

الخميس، 28 مارس 2024 07:00 م
محاضرة بعنوان "المسلات فى مصر القديمة" لطلاب مدرسة الإسلامية الابتدائية بالفيوم محاضرة عن "المسلات في مصر القديمة"
الفيوم - رباب الجالى

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أقامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، برئاسة نرمين عاطف، مدير الإدارة، محاضرة عن "المسلات في مصر القديمة"، بمدرسة الإسلامية الابتدائية الخاصة، ضمن مبادرة "كنز بلادي" لنشر الوعي الأثري، بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أقيمت المحاضرة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، تحت رعاية الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة ريحاب عريق، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور علي البطل، مدير عام آثار الفيوم، وحسين عبد القادر، مدير المنطقة.

تناولت خلال المحاضرة، ايفت إميل، مفتش آثار بإدارة الوعي الأثري، الحديث عن المسلات في مصر القديمة، والتي تعد من أهم الرموز المميزة للحضارة المصرية القديمة، وتاريخها مفعم بأمجاد تخص أهداف، وبراعة صنعتها، وكذلك عن قصص سرقة معظمها، ونقلها للخارج، وأقيمت ورش فنية، تمثل نماذج من الحضارة المصرية القديمة.

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طلاب المدرسة اثناء العرض
 
 

 

 

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مباردة "كنز بلادي" لنشر الوعي الأثري،

 

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جانب من المعروضات

 







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