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متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد نهايتها؟

الخميس، 28 مارس 2024 01:49 م
متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد نهايتها؟ وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يبحث كثير من أولياء الأمور عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، وبحسب المواعيد التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشكل رسمى، تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر،  على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 







وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

مواعيد عقد امتحانات الثانوية العامة 2024

اخبار مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تحويل الطلاب المتاخرين عن تسجيل الاستمارة إلى المنازل

امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة



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