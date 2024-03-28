مباحثات نمساوية إيطالية حول قضايا الهجرة ومكافحة التهريب

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أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن مواجهة مافيا التهريب تتطلب ضرورة تعزيز التعاون مع إيطاليا.



جاء ذلك عقب مباحثات أجراها كارنر الأربعاء مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسى في فيينا، وركزت على مكافحة الاتجار بالبشر ومنع إساءة استخدام حق اللجوء فضلاً عن تعاون جهازي الشرطة في البلدين.



ووفقاً لكارنر؛ فإن اتفاقية اللجوء والهجرة المعتمدة والتي تتضمن تعاوناً وثيقاً بين النمسا وإيطاليا تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.



وقال كارنر: "كان الموضوع الحاسم والمحوري لهذه المحادثات اليوم هو المكافحة المشتركة ضد الهجرة غير الشرعية والتصدي لمافيا التهريب في أوروبا".



وذكر الوزير أن النمسا تعتزم بالاشتراك مع الدانمارك، تنظيم مؤتمر في كوبنهاجن في بداية شهر مايو المقبل؛ لبحث قضايا الهجرة مع التركيز على النموذج الناجح في كل من إيطاليا وألبانيا .



ولفت إلى أنه يجب أن تصبح أوروبا أقل جاذبية للمهربين، ويجب علينا تدمير تجارة المهربين، مشيرا إلى أن الشرط الأساسي لذلك هو التعاون مع دول ثالثة آمنة.