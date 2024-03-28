اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مارس 2024 02:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

كل شكل ولون.. تخفيضات على مستلزمات العيد بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية

الخميس، 28 مارس 2024 01:26 م
كل شكل ولون.. تخفيضات على مستلزمات العيد بمعرض أهلا رمضان بالعمرانية معرض أهلا رمضان بالعمرانية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، بدأت معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة الجيزة، طرح مستلزمات العيد من الكحك السادة، والكحك بعجوة أو الملبن، والكحك بسكر، والكحك بالمكسرات، والبسكويت، والبيتي فور، وكافة أنواع الحلويات الشرقية والمخبوزات، بأسعار مخفضة مقارنة بالمحال والأسواق الخارجية.

ورصد "اليوم السابع" خلال جولة له داخل معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، وهو المعرض الرئيسي بمحافظة الجيزة، وتنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، أسعار كعك وبسكويت العيد، والتي جاءت على النحو التالي:-

-كحك سادة بـ110 جنيهات.
-كحك بملبن بـ110 جنيهات.
-كحك بعجوة بـ110 جنيهات.
-بسكويت فرنساوي بـ115 جنيهًا.
-بسكويت عادي بـ115 جنيهًا.
-بيتي فور بـ120 جنيهًا.
-غريبة بـ125 جنيهًا.

ويطرح المعرض مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية من "السكر والأرز والزيت والمكرونة واللبن والفول والجبن واللحوم والدواجن"، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس الحي بالمتابعة الدورية لانتظام العمل داخل المعرض وتوافر السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين والتأكد من استقرار عمليات البيع والشراء وفقًا لقوائم الأسعار المحددة.







كحك العيد

أسعار كعك العيد

سعر الكعك

الكعك والبسكويت

عيد الفطر

حلويات العيد

سعر الكحك والبسكوت

حلوى عيد الفطر

سعر كيلو الكحك

سعر كيلو الكعك

سعر البسكوت

علبة الكحك

علبك البسكويت

عيد الفطر 2024

سعر كعك العيد 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة