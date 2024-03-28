اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرنسا تعلن تقديم 30 مليون يورو للأونروا هذا العام لدعم عملياتها بقطاع غزة

الخميس، 28 مارس 2024 06:10 م
فرنسا تعلن تقديم 30 مليون يورو للأونروا هذا العام لدعم عملياتها بقطاع غزة الأونروا
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) هذا العام لدعم عملياتها، وسط الحرب المدمرة فى غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين: "سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف".

ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة.


ووفقا للجدول الفصلى المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية فى أبريل القادم.


وقال المفوض العام لوكالة فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية مايو، بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا فى هجوم حماس فى السابع من أكتوبر.







الأونروا

فرنسا

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى




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