فتح باب القبول للدفعة التاسعة بأكاديمية الأوقاف للأئمة والواعظات

كتب لؤى على

أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية عن فتح باب التقدم لقبول الدفعة التاسعة من الأئمة والواعظات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الأوقاف الدولية.



شروط القبول بأكاديمية الأوقاف بالنسبة للأئمة:



1 - ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات آخر ثلاث سنوات .

2 -أن يجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول .

3 -الإلمام ببرامج الحاسب الآلي .

4 -أن يكون عمله الحالي الفعلي إماما على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة بشرط ألا يزيد السن عن خمسة وأربعين عامًا .

ويشترط في الواعظة أن تكون من الواعظات المعتمدات بالأوقاف معينة أو متطوعة وألا يكون قد سبق لها الحصول على الدورة المتكاملة بالأكاديمية ، وأن تجتاز جميع الاختبارات المقررة لتصفية الدخول .

وستكون الدراسة بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد .

فعلى الراغبين والراغبات تسجيل رغباتهم على الرابط التالي :

خلال أسبوعين من تاريخه

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScx1Nw8P.../viewform...