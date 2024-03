عملية طعن على متن قطار فى لندن تستمر لأكثر من 25 ثانية.. فيديو

تعرض رجل للطعن على متن قطار في جنوب لندن حيث سارع فريق من الركاب إلى تصوير الاعتداء بهواتفهم، وبقي آخرون يتفرجون بدم بارد على ما يحدث.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قالت الشرطة إن الضحية تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، وتجري حاليا عملية مطاردة للمشتبه به.

Happened on the train to Victoria station between Shortlands and Beckenham today



A man with a knife attacking a person on the train.. pic.twitter.com/tjVtoDSGlF