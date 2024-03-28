اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عملية طعن على متن قطار فى لندن تستمر لأكثر من 25 ثانية.. فيديو

الخميس، 28 مارس 2024 10:53 ص
عملية طعن على متن قطار فى لندن تستمر لأكثر من 25 ثانية.. فيديو شرطة لندن - أرشيفية
وكالات

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تعرض رجل للطعن على متن قطار في جنوب لندن حيث سارع فريق من الركاب إلى تصوير الاعتداء بهواتفهم، وبقي آخرون يتفرجون بدم بارد على ما يحدث.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قالت الشرطة إن الضحية تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح تهدد حياته، وتجري حاليا عملية مطاردة للمشتبه به.

 

 

وتمت مشاركة لقطات مصورة للهجوم، الذي وقع على قطار بالقرب من تقاطع بيكنهام قبل الساعة الرابعة مساء أمس الأربعاء بقليل، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر فيه المهاجم يرتدي كمامة وسترة سوداء وبنطال رياضي أسود وحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض، ويحمل بيده سكينا كبيرا، وقام بطعن الضحية 6 مرات على الأقل.

ويمكن سماع الركاب وهم يصرخون وقالت إحداهن توقف الآن، فيما قام آخرون بالاتصال بالطوارئ دون أن يتدخل أي أحد.







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