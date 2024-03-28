اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 04:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عاهل البحرين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة بالدورة الـ33 للقمة العربية المقبلة

الخميس، 28 مارس 2024 04:30 م
عاهل البحرين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة بالدورة الـ33 للقمة العربية المقبلة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
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بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسائل خطية إلى قادة الدول العربية تتضمن دعوتهم للمشاركة في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية التي ستعقد في المنامة منتصف مايو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن سفراء المملكة المعتمدين لدى الدول العربية قاموا بتسليم الرسائل، ونقلوا تحيات وتمنيات الملك حمد إلى قادة الدول بموفور الصحة والسعادة وللدول العربية دوام التقدم والازدهار.

وتنبثق أهمية القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين من حجم التطلعات والآمال المعقودة عليها للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود الدول والشعوب العربية تجاه تحقيق التنمية والازدهار .

ولقد قامت مملكة البحرين، ومنذ الإعلان في قمة جدة 2023 عن استضافتها الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، بتنفيذ العديد من التحضيرات وتسخير كافة الجهود استعدادًا لهذا الحدث المهم، ولضمان نجاح القمة العربية في تحقيق أهدافها لتوحيد الصف العربي وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة كافة التحديات .







القمة العربية

عاهل البحرين

قمة جدة 2023

الملك حمد بن عيسى آل خليفة




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