طالب بجامعة الإسكندرية بفوز بالمركز الأول فى المصارعة الحرة ببطولة أفريقيا

الإسكندرية - أسماء على بدر

فاز الطالب خالد سالم محمد المقيد بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بالمركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة الحرة.

يذكر أن فازت كلية العلوم جامعة الإسكندرية ببطولة خماسى كرة القدم على مستوى جامعة الإسكندرية وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وإشراف الدكتور علي عبدالمحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال بيان إن الفريق حقق بطولة خماسي كرة القدم والتى نظمتها اللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة. يذكر أن فريق كلية العلوم قد حقق الفوز في الدور النهائي علي كلية زراعة سابا باشا بنتيجة 3/1.

جدير بالذكر أن فازت الطالبة نورسين محمد بطلة منتخب مصر وطالبة بجامعة الإسكندرية بالميدالية البرونزية وتهزم بطلة تونس 6 /2 فى منافسات كوميتيه -61 ك فردى سيدات فى بطولة العالم بودابست20.



يذكر أن حصدت جامعة الإسكندرية ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى ال50 للمصارعة حيث فازت ب3 ميدالية ذهبية، 2 ميدالية فضية 2 ميدالية برونزية.