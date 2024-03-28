اليوم السابع
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ضبط 30 قطعة سلاح خلال حملات أمنية متنوعة على مراكز أسيوط

الخميس، 28 مارس 2024 07:16 م
ضبط 30 قطعة سلاح خلال حملات أمنية متنوعة على مراكز أسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال حملات أمنية متنوعة على مراكز المحافظة، من ضبط 30 قطعة سلاح متنوعه ما بين أسلحة آلية وذخيرة وأسلحة متنوعة.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية على مراكز المحافظة، من ضبط 30 قطعة سلاح متنوعة ما بين أسلحة آلية وذخيرة وأسلحة متنوعة، خلال حملات أمنية شنتها ضباط المباحث علي بعض القري ، وتمكنت من ضبط أسلحة متنوعة بحوزة عدد من المتهمين حيث تم ضبط 10 بندقية آلية، و12 فرد خرطوش و 8 فرد محلي الصنع وتم ضبط المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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