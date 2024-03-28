ضبط مواد مخدرة بقيمة 3.5 مليون جنيه بحوزة 3 تجار بمطروح والغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 عناصر إجرامية من تجار المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المخدرات تقدر بـ 3 مليون و360 ألف جنيه بنطاق محافظتي مطروح والغربية.

واسفرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق محافظتي (مطروح – الغربية ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:-



ضبط عنصر إجرامى، له ملعومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدون لوحات بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفيما تم ضبط (عنصر إجرامى) حال استقلاله سيارة "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش،3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات النارية).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

