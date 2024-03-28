ضبط سيارة محملة بأسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في جرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بسوهاج، من ضبط سيارة محملة بكمية من الأسمدة الزراعية المحظور بيعها وتداولها بالسوق خارج الجمعيات الزراعية ، ذلك أثناء سير السيارة على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من يفيد بضبط سيارة على الطريق الزراعى محملة بكمية من الأسمدة الزراعية الخاصة بالجمعيات الزراعية والمحظور تداولها بالسوق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بتمكن ضباط قسم مباحث التموين مديرية أمن سوهاج من ضبط سيارة نقل، محملة بعدد من أجولة الأسمدة زراعية زنة 50 كيلو جرام لكل جوال، حيت تبين أنه محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية نظرا لأنها "مدعمة".

وأشارت التحريات أن السيارة ، قيادة ه . أ 51 سائق، على الطريق الزراعى السريع دائرة مركز جرجا وبسؤال السائق عن الحمولة أفاد بعدم حمل ثمة أوراق أو مستندات بالحمولة، وأنه تحصل عليها من أحد التجار بدائرة مركز البلينا لتوصيلها لأحد التجار بمحافظة المنيا، بقصد الإتجار بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.