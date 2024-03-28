ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – عدد من مفاتيح الدراجات النارية، لقيامهما بسرقة تروسيكل خاص بأحد المواطنين بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعتفار بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقرا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية آخرى ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط شخص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الأزبكية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقر بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية".

ونجحت الجهود في ضبط "شخصين"، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع" وأقرا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم.

