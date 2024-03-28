ضبط المتهم بالاستيلاء على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعى

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاستيلاء على حسابات الأشخاص بموقع "فيس بوك" واستغلالها فى تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من المواطنين تفيد تضررهم من اضطلاع أحد الأشخاص بسرقة الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وانتحال صفاتهم واستغلالها فى تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحافظة القليوبية، وبحوزته 4 هواتف محمولة، 38 شريحة، مبلغ مالى، كمية لمخدر الحشيش.

بفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الوقائع المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع المشار اليها بقصد تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.