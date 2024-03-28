ضبط المتهمين بالنصب على عملاء البنوك فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على عملاء البنوك عن ضبط الآتى:

ضبط عاطل له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وبحوزته هاتف محمولة "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5) وقائع بذات الأسلوب.

وفيما تم ضبط ربة منزل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، لقيامها بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بأحد البنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي"، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها عدد 7 وقائع آخرى بذات الأسلوب.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.