شد الطفل أذنه علامة على وجود مشكلة.. طبيب يوضح

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن شد الطفل أذنه والبكاء باستمرار قد يكون بسبب التهاب الأذن، مضيفاً أن ألم الأذن عند الأطفال شائع بشكل كبير، حيث إن 80% من الأطفال تحت 3 سنوات يصابون بالتهابات فى الأذن على اختلاف أنواعها وأشكالها ولو مرة واحدة.

وأوضح أن الأذن تتكون من 3 أجزاء هى الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية، مضيفاً أن ألم الأذن يأتي بسبب مشاكل فى الـ3 أجزاء أو خارج الأذن.

وعن أسباب ألم الأذن المختلفة قال الدكتور علاء عبد العزيز إنها تشمل ألم الأسنان بكل أنواعها، التهاب اللثة، الخراج فى الأسنان والفك وألم المفصل الفكى، كل هذه الأشياء تسبب ألما شديدا فى الأذن علاوة على فيروس الهيربس والتهاب الحلق.

وأضاف أن طبيب الأطفال أو طبيب الأذن يجب أن يفحص الأذن جيداً ليعرف سبب التهاب الأذن.

وأوضح أن أسباب ألم الأذن الخارجية هى التهابات أو صدمة شديدة أو دخول شىء فى أذن الطفل أو حبوب فى الأذن، وكذلك التهابات الجلد تسبب ألم شديد وحساسية فى الأذن، وقد يكون هناك خراج وراء الأذن.

وأشار إلى أن أبرز أعراض التهاب الأذن عند الطفل أن الطفل لا يستطيع لمس إحدى أذنيه وتسبب له ارتفاع درجة الحرارة وصداع.

وأكد أن أعراض التهاب الأذن الوسطى رشح وبرد وسخونية وأحيانا أثناء فحص الطفل يكون لديه التهابات فى طبلة الأذن واحمرار، وتعالج بالمضادات الحيوية، مضيفاً أن الأذن الداخلية وهى القوقعة والعصب السمعى يجب فحصها أيضاً.