سى إن إن: بايدن وأوباما وكلينتون يجتمعون على هدف هزيمة ترامب

كتبت ريم عبد الحميد

ينضم الرئيسان الأمريكيان الأسبقان باراك أوباما وبيل كلينتون إلى الرئيس الحالى جو بايدن فى فعالية انتخابية لجمع التبرعات اليوم، الخميس، فيما رأت شبكة سى إن إن الأمريكية إلى أنه سيكون دفعة قوية لحملته الانتخابية.

وأوضحت الشبكة أن الفعالية الفاخرة التى تقام فى نيويورك ستبعث برسالة التزام من أوباما وكلينتون لمساعى بايدن لمنع سلفه دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض.

وقد أعلنت حملة إعادة انتخاب بايدن أن الفعالية قد جمعت أكثر من 25 مليون دولار، لتضاف إلى ميزانية قوية للحملة الانتخابية، مع اتجاه الرئيس إلى إعادة للسباق بينه وبين ترامب فى الانتخابات العامة.

وأصبح باراك أوباما، أكثر مشاركة فى حملة إعادة انتخاب بايدن خلال الأسابيع الماضية، مدفوعا بحالة القلق من احتمال أن يجبر صديقه ونائبه السابق على تسليم البيت الأبيض لترامب، مثلما فعل أوباما هو نفسه. وزار أوباما البيت الأبيض الأسبوع الماضى، كما قالت مصادر لسى إن إن إن بايدن على اتصال منتظم مع كلينتون، عندما كان الأول صوتا هاما فى السياسة الخارجية والقضايا القضائية فى مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتشير سى إن إن إلى أن ظهور الرؤساء الثلاثة معا فى قاعة راديو سيتى للموسيقة سوف يستحضر لحظة رمزية من شأنها أن تسلط الضوء على ما هو على المحك فى تلك الانتخابات. فالرئيسان الديمقراطيان، اللذان قضى كل منهما فترتين رئاسيتين، يتحدان لمحاولة فإدخال بايدن، الأكبر سنا من كليهما، فى نفس الجو السياسى.

كما أنها مناسبة نادرة عندما يجتمع أربع رؤساء فى مكان واحد خارج واشنطن فى نفس اليوم. حيث من المقرر أن يتواجد ترامب، الذى ابتعد بشكل دائم عن نادى الرؤساء السابقين بسبب سلوكه المتطرف بحسب سى إن إن، فى لونج أيلاند لحضور مراسم عزاء ضابط شرطة نيويورك المقتل جوناثان ديلر.