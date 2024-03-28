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سعر الدولار فى مصر ينخفض أمام الجنيه.. ويسجل 47.10 جنيه

الخميس، 28 مارس 2024 10:48 ص
سعر الدولار فى مصر ينخفض أمام الجنيه.. ويسجل 47.10 جنيه الدولار - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 28-3-2024، بالتعاملات الصباحية في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.10 للشراء، 47.20 جنيه للبيع، أما فى بنك قناة السويس سجل 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.23 جنيه للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.15 جنيها للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.23 جنيها للشراء.

47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.







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